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Софию Ротару предложили лишить звания почетной гражданки Ялты

RT: певица Ротару может лишиться звания «Почетный гражданин Ялты»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Певицу Софию Ротару предложили лишить звания «Почетный гражданин Ялты». Об этом сообщает RT со ссылкой на зампреда Русской общины Крыма Владимира Резанова.

По словам Резанова, предложение приняли на президиуме общины общим решением. Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, в 2014 году не признавала Крым российской территорией, а после начала специальной операции поддержала украинскую армию:

«Она враг, по сути, нашей страны в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело», — сказал он.

Известно, что в день украинской армии певица поздравила военнослужащих ВСУ с днем святого Николая (христианский святой — прим. ред.) специальной открыткой.

После этого Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару.

Отмечается, что под национализацию может попасть отель артистки «Вилла София» в Ялте.

Ранее Джейкоб Элорди напал на радиопродюсера за шутку о «Солтберне».

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