В Перми отменили спектакль по сюжету Улицкой, признавшейся в спонсировании Украины

В Пермском театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье», поставленный по сюжету писательницы Людмилы Улицкой, которая призналась в финансировании Украины. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал директор Пермского ТЮЗа Артем Агеев.

Постановка была запланирована на вторник, 6 февраля, однако накануне ее заменили на «Прибайкальскую кадриль». По словам директора театра, судьбу спектакля решат после того, как появятся результаты проверки в отношении Улицкой.

«Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождем результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остается только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — сказал Агеев.

В конце января пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Улицкой, в ходе которого она призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины, думая, что беседует с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательница также заявила, что украинская сторона имеет право на осуществление терактов, назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Украине граждан в случае его захвата.

Ранее актриса Яна Поплавская осудила Улицкую после признания в спонсировании Украины.