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«Я отмазался»: Николай Басков о сексе с женщинами за деньги

Певец Николай Басков заявил, что поклонница предлагала ему переспать за деньги

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Николай Басков в разговоре с телеканалом НТВ признался, что богатая поклонница «прессовала» его предложением заняться сексом за деньги.

«Очень сильно меня прессовала. Я отмазался, сказал, что у меня с брюнетками не очень. Она говорит: «Я перекрашусь». Мне кажется, это было какое-то помешательство», — посмеялся Басков.

Он также отметил, что его часто пытались «поймать» с непристойными предложениями после концертов и выступлений. Сейчас же, по словам артиста, подобные предложения поступают исключительно намеками. Актриса Ирина Безрукова добавила, что некто предлагал купить ей квартиру всего за одну ночь. Однако артистка подчеркнула, что о таких вещах договариваться не намерена.

«Есть вещи, которые не продаются. Он торговался, я смеялась просто в ответ», — резюмировала Безрукова.

В ноябре Басков спровоцировал слухи о новом романе. Его застали в компании молодой девушки после юбилейного концерта Лолиты Милявской. По данным Super, спутницей Баскова оказалась модель и бывшая участница шоу «Холостяк» Илона Котелюх.

Ранее Анна Семенович заявила, что могла встречаться с Басковым.

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