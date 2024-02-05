«Пошла поперек себя»: Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

Актер Стас Садальский в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Она, как жена декабриста, туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», — высказался Садальский.

Артист усомнился в том, что решение переехать в Израиль было продиктовано якобы зарубежными счетами Примадонны. По мнению Садальского, Пугачева стала «рабой любви». При этом актер в очередной раз напомнил, что считает Галкина неумным человеком, так как именно из-за комика певица потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.

Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка несколько раз приезжала на родину: один раз в 2022 году, и дважды в 2023-м.

Ранее актер Князев предположил, что Пугачева покинула Россию из-за зарубежных счетов.