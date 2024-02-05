Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Пошла поперек себя»: Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

Актер Стас Садальский заявил, что Пугачева эмигрировала из-за Максима Галкина*

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Актер Стас Садальский в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«Она, как жена декабриста, туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», — высказался Садальский.

Артист усомнился в том, что решение переехать в Израиль было продиктовано якобы зарубежными счетами Примадонны. По мнению Садальского, Пугачева стала «рабой любви». При этом актер в очередной раз напомнил, что считает Галкина неумным человеком, так как именно из-за комика певица потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.

Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка несколько раз приезжала на родину: один раз в 2022 году, и дважды в 2023-м.

Ранее актер Князев предположил, что Пугачева покинула Россию из-за зарубежных счетов.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами