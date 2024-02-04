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Рузиль Минекаев рассказал о дискомфорте во время съемок сцены поцелуя с Анной Пересильд

Актер Рузиль Минекаев признался, что ему было некомфортно целоваться с Пересильд

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Тумач Продакшн

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в «Слове пацана», рассказал Надежде Стрелец, почему ему было некомфортно целоваться с Анной Пересильд на съемках сериала.

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», — пояснил Минекаев.

Артист рассказал, что познакомился со своей будущей женой Азизой в 2015 году, когда поступил на первый курс. По словам Минекаева, они не раз расходились с возлюбленной, но им удалось преодолеть кризис в отношениях, и в определенный момент актер решил сделать Азизе предложение.

«Мы хотели просто сходить вдвоем в мечеть, прочитать и все. Оказывается нельзя, нужны свидетели. Мы стояли на светофоре, и я спросил, не хочет она пожениться. Она спросила: «А что надо?» — вспомнил Минекаев.

При этом артист признал, что его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». По словам Минекаева, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере.

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