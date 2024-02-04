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Оксана Самойлова исполнила необычное новогоднее желание дочери Леи

Блогер Оксана Самойлова провела день наедине с дочерью после письма Деду Морозу

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samoylova__queen2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решила исполнить новогоднее желание 9-летней дочери Леи.

По словам жены Джигана, девочка попросила у Деда Мороза возможность провести один день наедине с мамой. Самойлова попросила дочь разрешения взять с собой и трехлетнего Давида, Лея согласилась. В автомобиле они поспорили на тему того, что другие дочери Самойловой — Ариела и Майя — проводят с матерью больше времени, чем Лея.

Самойлова признала, что действительно нередко бывает наедине с Ариэлой. Позднее бизнесвумен пожаловалась, что во многих многодетных семьях детям не хватает внимания родителей.

Оксана и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогерша и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз. Оксана Самойлова и Джиган устроили торжество, куда пригласили своих звездных друзей.

На прошлой неделе блогерша рассказала, что ее 12-летняя дочь сделала тонкие брови. Жена Джигана заявила, что ей не понравился новый имидж Ариелы.

Ранее Жасмин рассказала, как ограничивает детей.

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