Бьянка рассказала, как нейросети помогают ей в творчестве: «Писальщики не нужны»

Певица Бьянка в интервью «Звук Медиа» рассказала, что нейросети могут быть полезными помощниками при написании текстов песен.

«Такие люди, как писальщики текстов, они уже не особенно-то и нужны. Я могу сама написать себе текст, загрузить, и он будет таким, словно его писал Пушкин», — отметила Бьянка.

По словам артистки, искусственный интеллект помогает ей быстрее и качественнее делать свою работу. При этом звезда не стала давать конкретную оценку появлению нейросетей. Бьянка призналась, что сама всегда будет ценить труд живого человека превыше работы робота.

В декабре 2022 года Бьянка призналась, что поправилась на 30 килограммов из-за гормонального сбоя. С тех пор она ведет борьбу с лишним весом. Певица соблюдает диету и занимается спортом. Недавно она опубликовала фото в купальнике, показав изменения. Артистка отметила, что ей также тяжело соблюдать не только дисциплину, но и диету, так как она любит вкусно поесть.

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