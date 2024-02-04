Буланова рассказала о неудавшемся поступлении в театральный: «Я рыдала»

Артистка Татьяна Буланова на программе «Сегодня вечером» рассказала, что всегда мечтала поступить в театральный вуз, но ее не взяли из-за проблем с речью. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Изначально, вспомнила Буланова, она пыталась поступить в театральный, однако в приемной комиссии ее назвали «речевым инвалидом». Певица заявила, что в тот момент даже не знала о своих проблемах с дикцией. Она призналась, что «рыдала», когда вышла с экзамена.

Затем артистка решила поступать на другую программу — на библиотечный факультет — а уже оттуда уйти на актерское отделение. Впрочем, потом Буланова проработала три года библиотекарем. Она заявила, что ей «ужасно не нравилась» специальность, она считала свою работу скучной.

При этом во время обучения Буланову заметили как певицу и посоветовали ей идти в школу-студию при «Мюзик-Холле», откуда артистка начала делать свои первые шаги на эстраде.

2 июня 2023 года стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

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