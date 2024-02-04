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Жора Крыжовников объяснил решение переснять финал «Слова пацана»: «Совершили пару ошибок»

Режиссер Жора Крыжовников признался, что был недоволен финалом «Слова пацана»

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Тумач Продакшн

Режиссер Жора Крыжовников в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть» объяснил свое решение переснять финальную серию «Слова пацана».

«Я боялся, что в какой-то момент Марата просто захейтят. Конец седьмой серии, он сдал всех. Я думал: ну все, ему конец, потому что так они все в него… Но, слава богу, это проскочило. А восьмая серия, каноническая, как ты сказал… Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось», — пояснил Крыжовников.

Среди других причин режиссер выделил тот факт, что персонажи второго плана — Турбо (Слава Копейкин) и Зима (Лев Зулькарнаев) — крайне полюбились зрителям. Он также уточнил, что ему не приходило никаких «приказов свыше», Крыжовников решил переснять финал, так как был убежден, что может сделать шоу еще лучше.

«Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально! В итоге мы переделали, для того чтобы — как сказать? — вместо смазанного троеточия была четкая точка», — резюмировал режиссер.

Ранее Крыжовников рассказал о желании снять три сезона «Слова пацана».

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