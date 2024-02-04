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Продюсер «Чернобыля» поддержал Биковича после отмены съемок в «Белом лотосе»

Продюсер Китаев посоветовал Милошу Биковичу придерживаться своих принципов

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Продюсер сериала «Чернобыль» Михаил Китаев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержал сербского актера Милоша Биковича, у которого сорвались съемки в третьем сезоне шоу «Белый лотос».

«Дорогой Милош. Очень досадные новости про «Белый лотос»... Оставайся верным своим принципам. А пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать, а только способен разрушать. А ты, пожалуйста, продолжай делать то, что считаешь правильным. Верить в то, что веришь. Продолжай творить и созидать», — подчеркнул Китаев.

Продюсер также выразил мнение, что в ближайшем будущем закончится эпоха «под знаком нового маккартизма» и всем хейтерам станет стыдно за критику в адрес артиста.

О том, что Бикович потерял роль в новом сезоне сериала «Белый лотос», HBO сообщил накануне.

«Я был бы рад сниматься в «Белом Лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, поскольку я не готов менять свои принципы», — объяснил свое увольнение сам артист.

Ранее Никита Кологривый поссорился с Гордоном на шоу «Закрытый показ».

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