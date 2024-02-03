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Виктория Дайнеко поддержала Блиновскую в СИЗО

Певица Виктория Дайнеко призналась, что ей жаль сидящую в СИЗО Блиновскую

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко поддержала сидящую в СИЗО блогершу Елену Блиновскую. Об этом сообщает Voice.

Дайнеко подчеркнула, что не одобряет мошеннические махинации Блиновской, однако ей жаль ее как мать.

«Да, закон нужно соблюдать, да, важно и нужно платить налоги, но никогда не пожелаю ни одному ребенку оказаться вдали от своей мамы и никогда не пожелаю матери оказаться вдали от своих детей», — отметила исполнительница.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

24 января адвокат предпринимательницы направил несколько ходатайств — на разрешение звонков и встреч с родственниками. Рассмотрение занимает три дня, однако ответ защита Блиновской так и не получила, что автоматически означает отказ.

Ранее Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем.

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