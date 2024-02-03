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Фанат довел Эмму Стоун до слез

Актриса Эмма Стоун расплакалась после признаний поклонника-аутиста

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Jordan Strauss/Invision/AP

Актриса Эмма Стоун расплакалась во время встречи с поклонниками в Лондоне. Об этом сообщает TooFab.

Фанат-аутист взял слово и признался, что ранние скетчи актрисы в юмористической передаче «Saturday Night Live» помогли ему пережить одиночество в школе.

«Я действительно влюбился в ваше сердце, в вашу уверенность, в вашу злую силу, в вашу защиту психического здоровья и просвещения. Будучи одним из очень немногих детей-аутистов в школе, я чувствовал себя одиноким и не мог завести друзей. На переменах я пробирался в компьютерный класс, чтобы посмотреть ваши старые скетчи из SNL», — рассказал он.

Стоун растрогалась, заплакала и обняла фаната, а он подарил ей букет цветов.

Накануне актриса Эмма Стоун рассказала, что сиквел фильма «Круэлла» находится на стадии разработки.

Стоун отметила, что не знает, когда стартуют съемки проекта. Однако она понадеялась, что начнет работать над фильмом как можно раньше. Она высоко оценила роль Круэллы.

Ранее музыкальный критик назвал причины популярности Децла.

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