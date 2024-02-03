Блогерше Елене Блиновской отказали в свиданиях с мужем в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что блогерше доступна только коммуникация по почте, но письма ей пока не приходили.

Источник канала добавил, что состояние Блиновской в СИЗО удовлетворительное — она старается держать себя в руках, не похудела и осознает происходящее.

24 января адвокат предпринимательницы направил несколько ходатайств — на разрешение звонков и встреч с родственниками. Рассмотрение занимает три дня, однако ответ защита Блиновской так и не получила, что автоматически означает отказ.

Накануне председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

Женщина попала в следственный изолятор 22 января. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

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