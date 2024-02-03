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Японский телеканал засудил компанию из Новосибирска из-за «Наруто»

Японский телеканал отсудил 40 тысяч рублей у новосибирской фирмы из-за «Наруто»

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Paco Freire/Global Look Press

Японская телекомпания TV TOKIO Corporation подала в суд на новосибирскую компанию «Оазис плюс», которая торгует одеждой в розничных магазинах. Причиной для иска послужило нелегальное использование российской фирмой изображения из популярного аниме «Наруто», сообщает портал sib.fm.

Журналисты рассказали, что сотрудники «Оазис плюс» нанесли на одежду логотип с главным героем сериала и символ Деревни Скрытого Листа. Последняя является родиной Наруто, поэтому он постоянно носит повязку с соответствующим символом.

При этом новосибирская компания не имеет исключительного права на данные изображения, а также не получила разрешения на их использование от TV TOKIO Corporation. Таким образом фирма нарушила интеллектуальное право японской телекомпании, говорится в публикации.

В связи с этим зарубежная организация потребовала от «Оазис плюс» выплатить компенсацию в размере 40 тыс. рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск TV TOKIO Corporation, также обязав новосибирскую компанию выплатить 281 рубль за вещественное доказательство.

Ранее в Японии спустя четыре года вынесли приговор поджигателю аниме-студии Kyoto Animation Co.

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