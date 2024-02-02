Театр сатиры вернулся к работе после пожара

На Основной сцене Театра сатиры 2 февраля в 19:00 начался показ первого спектакля «Слишком женатый таксист» после пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом еще 31 января сообщалось, что в театре отменили некоторые представления до 4 февраля. Отмечалось, что изменения коснуться таких спектаклей, как «Тремя этажами выше», «Этот ребенок», «Родненькие мои», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», а также «Танго на миллион».

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении.

С тех пор театр уже отменял спектакли из-за последствий возгорания. Администрация театра пообещала вернуть денежные средства зрителям, купившим билеты на вышеуказанные спектакли, либо предоставить возможность перенести на другие удобные даты.

Ранее стало известно, что в Театр имени Ермоловой отменил спектакли на Новой сцене из-за технических проблем.