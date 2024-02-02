Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Театр сатиры вернулся к работе после пожара

Московский Театр сатиры показал первый спектакль после пожара

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

На Основной сцене Театра сатиры 2 февраля в 19:00 начался показ первого спектакля «Слишком женатый таксист» после пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом еще 31 января сообщалось, что в театре отменили некоторые представления до 4 февраля. Отмечалось, что изменения коснуться таких спектаклей, как «Тремя этажами выше», «Этот ребенок», «Родненькие мои», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», а также «Танго на миллион».

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении.

С тех пор театр уже отменял спектакли из-за последствий возгорания. Администрация театра пообещала вернуть денежные средства зрителям, купившим билеты на вышеуказанные спектакли, либо предоставить возможность перенести на другие удобные даты.

Ранее стало известно, что в Театр имени Ермоловой отменил спектакли на Новой сцене из-за технических проблем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами