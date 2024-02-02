Виктория Дайнеко пожаловалась на отравление: «Страдаю»

Певица Виктория Дайнеко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сильно отравилась.

Дайнеко пожаловалась, что «невероятно страдает» из-за ухудшения самочувствие. Артистке пришлось отменить ближайшие планы. Певица призналась, что не помнит такого «жутчайшего» отравления в своей жизни.

Дайнеко предположила, что могла отравиться в сетевом кафе, когда ходила на выставку.

«Лучше бы я осталась сыта искусством», — отметила артистка.

Виктория Дайнеко растит дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике. В ноябре звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

В октябре 2023 года Дайнеко рассказала, что отчитывает своего экс-супруга, так как он недостаточно внимания уделяет их дочери. По словам певицы, бывший муж оправдывается то работой, то невозможностью приехать из-за жизни за городом.

Певица заявляла, что старается уделять как можно больше времени своей дочери. Она помогать Лидии с уроками, несмотря на свою загруженность. При этом, отмечала артистка, девочка растет самостоятельной.

Ранее звезда КВН попала в больницу в Таиланде.