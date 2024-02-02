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Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на следующий год

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» сообщили о переносе мероприятия на год

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Организаторы музыкального рок-фестиваля «Нашествие» на странице мероприятия во «Вконтакте» сообщили о его переносе на следующий год.

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль «Нашествие» на следующий год», — говорится в публикации.

Поясняется, что эта мера была вызвана необходимостью обеспечения необходимого уровня безопасности гостей, артистов и персонала, что невозможно сделать в текущих условиях.

Организаторы поблагодарили публику за терпение, поддержку и понимание и сообщили, что все приобретенные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия. Кроме этого, билеты можно вернуть.

До этого политический и общественный деятель, заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» Денис Майданов говорил о планах продолжить проведение конкурса в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ради фестиваля в Екатеринбурге хотят затопить главную площадь города.

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