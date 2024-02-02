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Валуев заступился за Ивлееву после «голой» вечеринки: «Выглядит как травля»

Бывший боксер Валуев заявил, что к Ивлеевой стоит относиться снисходительно

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State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил в беседе с телеканалом 360, что критика блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой похожа на травлю.

Валуев заступился за Ивлееву, заявив, что к ней стоит относиться снисходительно. Как и ко всем женщинам, которые посетили мероприятие, считает спортсмен. Депутат осудил людей, которые посылают угрозы блогерше.

«Мы иногда в своих эмоциях забываем об элементарной морали. Христианской, в конце концов, морали. Вообще в мировых религиях о морали много говорится. Во всех религиях. Что ж мы так уподобляемся?» — возмутился бывший боксер.

Валуев уточнил, что осуждает действия, которые происходили на «голой» вечеринке. По его мнению, «богемская тусовочка» шоу-бизнеса «оторвана от жизни», которая живет по своим законам. Спортсмен уверен, что эти правила не пересекаются тем, что делается в России.

«Это «богемная тусовочка», шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», — заявил Валуев.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее дочь Михалкова сравнила свои постельные сцены в кино с вечеринкой Ивлеевой.

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