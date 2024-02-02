Звезда КВН попала в больницу в Таиланде

Юмористка Ольга Парфенюк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации в Таиланде.

Парфенюк призналась, что попала в больницу с подозрением на аппендицит. Однако диагноз не подтвердился. Артистка опубликовала кадры из больничной палаты. Она не поделилась подробностями болезни, но уточнила, что продолжит лечение дома.

Парфенюк похвалила тайских врачей за профессионализм. Она поблагодарила медиков за заботу и «приколы». Юмористка также посоветовала оформлять страховку перед выездом за границу.

«Мы бы отдали за все про все >50 тысяч рублей. Все оплатила страховая. Но пусть она никогда вам не пригодится! Я запрещаю вам болеть! Берегите себя», — отметила комикесса.

Ольга Парфенюк начала свою карьеру в КВН. В 2014 году ее команда «Азбука» прошла в Премьер-лигу. Она также выступала в проектах «Comedy Баттл» и «Не спать!». С 2021-го артистка ведет YouTube-шоу «Женский форум», где вместе с юмористками Варварой Щербаковой, Натальей Борисовой и Александрой Муратовой обсуждают различные жизненные вопросы и шутят над ними.

Ранее друг Дроздова ответил на сообщения о его госпитализации.