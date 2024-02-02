Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Птаха рассказал о злобе на Бородину

Рэпер Птаха признался, что конфликтовал с Бородиной на шоу «Последний герой»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Птаха признался в интервью с блогершей Лилией Абрамовой, что часто конфликтовал с телеведущей Ксенией Бородиной на шоу «Последний герой».

Птаха рассказал, что у него была злоба на Бородину. По словам исполнителя, он и другие участники были очень недовольны ведущей и в один момент договорились с ней не здороваться.

«Был момент, это не показали, но мы вышли племенем, и она говорит: «Доброе утро, слоны». А мы молчим стоим, она повторяет, а мы молчим. Она такая: «Аня, меня слышно?» Аня говорит: «Да, слышно». Она опять говорит: «Доброе утро, слоны». Мы опять молчим», — вспомнил артист.

Птаха объяснил, что конфликт с Бородиной произошел из-за критики ведущей. Участники жаловались на экстремальные условия в шоу и переживали за свое здоровье.

«Нас лупили молнии по пляжу. Было жестко, страшно. Лупило так, что светло было как днем. Было страшно. Мы, соответственно, покинули остров, убежали в лодку к операторам и так далее. И Ксюша сказала: «Что вы как звезды-не звезды». Я спрашиваю: «Ты бы сама осталась?» Она сказала: «Я бы сюда вообще не пошла». Короче у нас были закуси. Я был на нее максимально зол», — поделился певец.

Ранее экс-солистка «Ранеток» осудила Фадеева за отказ работать с Глюкозой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами