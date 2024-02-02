Птаха рассказал о злобе на Бородину

Рэпер Птаха признался в интервью с блогершей Лилией Абрамовой, что часто конфликтовал с телеведущей Ксенией Бородиной на шоу «Последний герой».

Птаха рассказал, что у него была злоба на Бородину. По словам исполнителя, он и другие участники были очень недовольны ведущей и в один момент договорились с ней не здороваться.

«Был момент, это не показали, но мы вышли племенем, и она говорит: «Доброе утро, слоны». А мы молчим стоим, она повторяет, а мы молчим. Она такая: «Аня, меня слышно?» Аня говорит: «Да, слышно». Она опять говорит: «Доброе утро, слоны». Мы опять молчим», — вспомнил артист.

Птаха объяснил, что конфликт с Бородиной произошел из-за критики ведущей. Участники жаловались на экстремальные условия в шоу и переживали за свое здоровье.

«Нас лупили молнии по пляжу. Было жестко, страшно. Лупило так, что светло было как днем. Было страшно. Мы, соответственно, покинули остров, убежали в лодку к операторам и так далее. И Ксюша сказала: «Что вы как звезды-не звезды». Я спрашиваю: «Ты бы сама осталась?» Она сказала: «Я бы сюда вообще не пошла». Короче у нас были закуси. Я был на нее максимально зол», — поделился певец.

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