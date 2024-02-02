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Друг Дроздова рассказал, как часто ему звонят по поводу госпитализации зоолога

Художник Мирошник признался, что ежемесячно отвечает на вопросы о Дроздове

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Художник Константин Мирошник в разговоре с kp.ru пожаловался, что ему приходится ежемесячно отвечать на вопросы СМИ о состоянии здоровья зоолога Николая Дроздова, который приходится ему близким другом.

«Я ему не рассказываю, не расстраиваю тем, что много неправды и слухов. А сам он не ищет такую информацию в Сети. Татьяна Петровна смотрит, читает, но ему тоже не рассказывает. Кто и почему размещает эту информацию? Мы не знаем. Наверное, ради хайпа», — отметил Мирошник.

23 декабря стало известно, что у Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии. По данным СМИ, показатели борющегося с онкологическим заболеванием Дроздова пришли в норму на фоне лечения, рак перестал прогрессировать.

О том, что он попал в больницу на фоне осложнений онкологического заболевания, СМИ сообщили 2 февраля. Друг Дроздова Константин Мирошник уже опровергал сообщения — по его словам, телеведущий сопровождал в больницу супругу Татьяну для оказания стоматологической помощи.

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