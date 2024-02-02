«Би-2» решили не пускать журналистов из РФ на пресс-конференцию

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Симона Гальперин прокомментировала недопуск журналистов из РФ на пресс-конференцию группы «Би-2». Ее цитирует ТАСС.

По словам посла, Израиль не отказывал российским журналистам в посещении пресс-конференции. Решение не пустить представителей РФ приняла сама рок-группа.

«А это не МИД [не пустил], я думаю, что сама группа не хотела. У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы», — объяснила она.

После скандала с задержанием «Би-2» после нарушения визового режима в Таиланде, группа прибыла в Израиль. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами и заявил, что их спасли от экстрадиции и последующего заключения. Российских журналистов на встречу не пустили.

В Госдуме музыкантам пообещали, что их «все равно где-нибудь поймают», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее солист «Би-2» заявил о «русском следе» в своем задержании на Таиланде.