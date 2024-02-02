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В Театре Ермоловой отменили спектакли

Театр имени Ермоловой отменил спектакли на Новой сцене из-за технических проблем

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Театр Ермоловой/VK

Театр имени Ермоловой отменил несколько спектаклей на Новой сцене. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения культуры.

По словам представителей театра, причиной отмены спектаклей 2-4 февраля стали технические причины.

«К большому сожалению, устранение технических проблем на Новой сцене требует от нас больше сил и времени, чем ожидалось. Мы стараемся все скорее отремонтировать, но комфорт зрителей и сотрудников для нас на первом месте», — рассказали в театре.

Отменены три показа: «Здравствуйте, Астрид!» 2 февраля, «Форрест» 3 февраля и «Маленькие трагедии» 4 февраля. Средства за электронные билеты покупателям вернут на карту, приобретенные в кассе билеты необходимо вернуть в кассу.

До этого были отменены спектакли, запланированные на 27-31 января: «Форрест», «Бред вдвоем», «Маленькие трагедии» и «Й».

Накануне стало известно, что Театр сатиры скоро возобновит спектакли на основной сцене после пожара.

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