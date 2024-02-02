Анна Калашникова объяснила, почему не пошла делать пластику к Хайдарову

Модель Анна Калашникова в интервью kp.ru заявила, что не пошла на пластику в Тимуру Хайдарову из-за принципиальной позиции.

«Когда я еще не слышала ничего негативного в адрес Тимура, я привела ему клиента на липосакцию — Таню Тузову «Барби». За срочность, чтобы сделать операцию без очереди, Таня заплатила Тимуру около 5 миллионов рублей. А потом спрашивает меня: «Тебе Хайдаров хотя бы десять процентов отдал от этой суммы?» Нет, говорю, пока не прислал», — отметила Калашникова.

После этого она связалась с пластическим хирургом и предложила ему отдать ей часть заработанных с Тузовой денег в качестве «благодарности». Хайдаров же отказался, отметив, что такие вещи стоило обговаривать до операции. Калашникова добавила, что Тузова осталась недовольна липосакцией, так как быстро набрала вес.

Модель призналась, что пошла к хирургу Вадиму Бакову, который сделал ей липофилинг и липосакцию: у Калашниковой взяли жировую ткань с ушей и талии, чтобы пересадить в ягодицы. Модель пояснила: после неудачно ушиба в этом месте образовалась «ямка», которую нужно было чем-то заполнить.

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