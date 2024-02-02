Захарова о скандале с «Би-2»: музыканты сами отказались от консульской поддержки России

Музыканты группы «Би-2» отказались от консульского сопровождения России после того, как их задержали за нарушение миграционного законодательства Таиланда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Попавшая в СМИ и соцсети информация о задержании группы была намеренно «извращена», отметила дипломат в беседе с телеканалом «360».

«История многими, к сожалению, была извращена. Кто-то это делал сознательно. <…> Зашкаливающее количество материалов в соцсетях, на сайтах и в западных СМИ на этот счет относительно музыкантов», — заявила Захарова.

Причиной задержания она назвала нарушение музыкантами местного миграционного законодательства, так как вести концертную деятельность по своим визам они не могли. Подобные претензии Таиланд выдвигает достаточно часто, отметила Захарова.

После задержания музыкантов, по словам дипломата, группе предоставили возможность встретиться с российским консулом, однако артисты отказались. Слухи о намерении принудительной депортации в Россию она опровергла.

«Возможно, чтобы не показаться незаконопослушными, не запомниться местной аудитории или какой-то другой нарушившим закон, кто-то решил эту историю обернуть в такую сторону», — сказала Захарова, посоветовав внимательнее изучить данные, поступившие от властей Таиланда.

Напомним, после скандала с задержанием «Би-2» в Таиланде, группа прибыла в Израиль. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами и заявил, что их спасли от экстрадиции и последующего заключения. В Госдуме музыкантам пообещали, что их «все равно где-нибудь поймают», подобности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее солист «Би-2» заявил о «русском следе» в своем задержании на Таиланде.