Адвокат Блиновской развеяла популярный слух о состоянии блогера

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова в разговоре с kp.ru опровергла слухи о том, что у женщины началась депрессия в СИЗО.

«Это ложная информация. Состояние удовлетворительное», — подчеркнула Сальникова.

1 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что Елена Блиновская почти не общается с сокамерницами и находится на грани депрессии в СИЗО. По информации издания, она похудела и плохо ест. Женщина находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

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