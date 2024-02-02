«Она не выжила из ума»: Поплавская о перечислявшей гонорары ВСУ Улицкой

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале осудила писательницу Людмилу Улицкую за спонсирование ВСУ.

«Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть, такова ее всущность: «писательница» открыто рассказала, что спонсирует украинских националистов. Честно сказала, что ей симпатичен Зеленский», — посетовала Поплавская.

Также артистка сочла странным, что в последнее время многие российские знаменитости вдруг обнаружили у себя еврейские корни. По словам Поплавской, все эти звезды совсем недавно были «простыми русскими людьми», а сейчас внезапно стали евреями, которых до сих пор мучают мысли об антисемитских гонениях.

31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Улицкой. В беседе с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, писательница призналась, что ее гонорары «идут на Украину». В ноябре 2023 года писательница отрицала причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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