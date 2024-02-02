Размер текста
А
А
А

«Она не выжила из ума»: Поплавская о перечислявшей гонорары ВСУ Улицкой

Актриса Яна Поплавская осудила Улицкую после признания в спонсировании ВСУ

close
100%
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале осудила писательницу Людмилу Улицкую за спонсирование ВСУ.

«Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть, такова ее всущность: «писательница» открыто рассказала, что спонсирует украинских националистов. Честно сказала, что ей симпатичен Зеленский», — посетовала Поплавская.

Также артистка сочла странным, что в последнее время многие российские знаменитости вдруг обнаружили у себя еврейские корни. По словам Поплавской, все эти звезды совсем недавно были «простыми русскими людьми», а сейчас внезапно стали евреями, которых до сих пор мучают мысли об антисемитских гонениях.

31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Улицкой. В беседе с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, писательница призналась, что ее гонорары «идут на Украину». В ноябре 2023 года писательница отрицала причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Елена Драпеко раскрыла секрет хорошего самочувствия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами