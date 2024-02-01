Участники «Би-2» отказались от общения с российскими консулами

Участники российской рок-группы «Би-2» по своей инициативе отказались от общения с российскими консулами. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Участники группы «Би-2» от общения с российскими консулами наотрез отказались», — сказано в публикации.

Согласно данным МИД, никаких обращений от музыкантов в заграничные учреждения не поступало. В свою очередь, участники группы поблагодарили за помощь Госдепартамент США, а также германских, польских и литовских дипломатов.

«Сотрудники генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) — прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лева из «Би-2» заявил, что не вернется в Россию.