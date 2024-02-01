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Отец Шарлота отреагировал на перевод певца из СИЗО

Отец Шарлота Валерий сообщил, что певец обрадовался переводу из СИЗО

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Отец Эдуарда Шарлота Валерий сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash, что певец очень обрадовался своему переводу из СИЗО.

По словам родителя Шарлота, в отличие от следственного изолятора, Шарлот может слушать музыку и чаще видеться с семьей. Отец певца, уверен, что специалисты подтвердят психическое расстройство у его сына. Также Валерий добавил, что в спецклинике есть окно, а в СИЗО — нет. Он отметил, что артист страдает биполярным аффективным расстройством (БАР). Отец Шарлота заявил, что певец совершил все проступки в помутненном состоянии.

1 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлот покинул самарское СИЗО. Артиста отправили в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.

У Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится, певца могут отправить на принудительное лечение.

В 2023 году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

Сейчас в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. 23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста певцу на два месяца.

Ранее адвокат оценила шансы Шарлота избежать наказания по психиатрии.

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