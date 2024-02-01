Лиза Моряк о работе с мужем-режиссером: «Недостаточно быть любимой женщиной»

Актриса Лиза Моряк назвала в беседе с Hello! мужа Сарика Андреасяна очень вдохновляющим режиссером.

По словам Моряк, Андреасян дает актерам свободу на съемочной площадке. Благодаря этому, как отметила жена режиссера, артисты становятся соавторами истории и «перестают быть лишь функцией». Актриса считает это формулой успеха своего супруга в кино.

Моряк отметила, что в шоу-бизнесе много историй, когда режиссер женится на актрисе. Однако, по ее словам, подобных творческих тандемов мало. По мнению актрисы, недостаточно быть любимой женщиной и музой, чтобы сниматься у супруга. Она уверена, что важно владеть профессией играть в том, в чем хороша.

«Как продюсер Сарик производит около 20 проектов в год, но совместно мы делаем лишь те, в которых уверены, что наш тандем привнесет что-то новое и это интересно нам самим», — рассказала актриса.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

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