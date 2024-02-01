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Звезда «Уральских пельменей» раскрыл, как чуть не стал кандидатом в президенты

Комик Сергей Ершов рассказал, что хотел баллотироваться в президенты

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ershovsergey1/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Юморист и бывший участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов признался в интервью с блогером Андреем Пределиным, что чуть не стал кандидатом в президенты.

Ершов объяснил, что около десяти лет назад задумался баллотироваться на пост президента России. Эту идею ему подал один коллега. В какой-то момент понял, что политика — это не его. Артист заявил, что оказался «очень косноязычным» человеком для такой работы.

«Сейчас в политике, я понимаю, что нужно уметь очень хорошо говорить. Причем делать, как выяснилось, необязательно. Я говорить не умею, я умею делать. Поэтому политика не мое», — поделился комик.

Ершов рассказал, что коллега расписал ему по пунктам кампанию, с который он бы мог выступать на выборах. Артист отметил, что тогда находился на пике популярности из-за участия в сериале «Реальные пацаны». По словам юмориста, у него сложился образ «уважаемого из 90-х», за которого, возможно, народ пошел голосовать. Однако сам Ершов не верил в свою победу. Он считал, что его бы «сразу вынесли».

«Я понял, что это все реально, он мне все расписал. И я помню, когда смотрел все эти дебаты: Явлинский, Собчак, Жириновский… Я волей-неволей тоже представлял, что там стою. Если бы он меня уговорил, я бы тоже там стоял», — признался Ершов.

Ранее звезда «Уральских пельменей» назвал плохими матерящихся стендап-комиков.

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