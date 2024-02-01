«Порой ругается»: Ирина Ортман о поведении Лазарева на телешоу

Певица Ирина Ортман в интервью aif.ru заявила, что на Сергее Лазареве лежит большая ответственность, как главы «сотни» на телешоу «Ну-ка все вместе!».

«На нем большая ответственность. Каждый из нас — это один из ста. А Сергей — лидер сотни, он в итоге за все отвечает. Поэтому и бывает, что он так категоричен в своих оценках. И да, действительно, порой ругается. Помню грозился кого-то даже уволить со «стены» за необъективную и неконструктивную критику», — вспомнила Ортман.

Она уточнила, что музыкант даже увольнял некоторых экспертов из передачи. По словам звезды, судьи «сотни» могут меняться, но есть определенный «костяк», который переходит из сезона в сезон. Ортман также добавила, что шутки ведущего шоу Николая Баскова и Лазарева здорово помогают скрасить ожидание между выступлениями участников. Однако, уточнила звезда, не все из них попадают в эфир, потому что некоторые «на грани».

«А я себя не считаю слишком строгой и тем более конфликтной. Хотя и мне приходится иногда оправдываться за свой выбор», — резюмировала Ортман.

Ранее Юрий Лоза пожаловался, что его песни об СВО «не имеют шансов на публикацию».