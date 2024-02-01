Певец Шарлот покинул самарское СИЗО, его отправили в Саратов по требованию следователя. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что музыканта отправили в другой город для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.

23 января стало известно, что у Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится, певца могут отправить на принудительное лечение.

23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста Шарлоту на два месяца. Певца оставят в СИЗО до 24 марта.

Издание утверждает, что Шарлот сидит в камере с тремя мужчинами и, по его словам, всего три раза со времени помещения в изолятор был на улице. Несколько раз, по информации Life, к Шарлоту с передачами приезжали девушка и его отец, просивший выпустить сына под залог.

10 января певец в очередной раз извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, а также всеми россиянами за свои видео в социальных сетях. Сейчас в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

Ранее у заключенной в СИЗО Блиновской началась депрессия.