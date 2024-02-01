У заключенной в СИЗО Блиновской началась депрессия

Блогерша Елена Блиновская почти не общается с сокамерницами и находится на грани депрессии в СИЗО. Об это сообщает Life со ссылкой на Shot.

Создательница «Марафона желаний», отмечает издание, похудела и плохо ест. Женщина находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную. Там блогерше будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская, библиотека и проч. Инсайдер подчеркивает, что Блиновской нужно будет каждый день убираться наравне с другими, иначе «бывалые мадам быстро поставят ее на место».

При этом, добавляет Shot, блогершу могут поместить в спецблок, где установлен усиленный контроль, чтобы не допустить внештатных ситуаций.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком несмотря на запрет суда.

Блиновской грозит до 16 лет колонии в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга взыскал с драматургов Пресняковых 28 млн рублей.