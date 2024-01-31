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Московский Театр сатиры отменил все спектакли до 4 февраля

В столичном Театре сатиры отменили спектакли до 4 февраля из-за пожара

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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Московский академический театр сатиры отменил все представления до 4 февраля из-за недавнего пожара. Об этом предупредили в пресс-службе учреждения.

«Спектакли <...> отменяются», — сказано в пресс-релизе.

Изменения в афише затронут следующие постановки: : «Тремя этажами выше», «Этот ребенок», «Родненькие мои», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», а также «Танго на миллион».

Администрация театра пообещала вернуть денежные средства зрителям, купившим билеты на вышеуказанные спектакли, либо предоставить возможность перенести на другие удобные даты.

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий, возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. С тех пор театр уже отменял спектакли из-за последствий возгорания.

Ранее актер из Театра сатиры рассказал о воскресном пожаре.

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