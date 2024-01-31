Путин высказался о госзаказах в сфере культуры

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами высказался о практике прямого госзаказа в сфере культуры. Его цитируют «Аргументы и факты».

По его словам, такая практика, характерная для СССР, в современных условиях невозможна.

Путин подчеркнул, что внимания финансированию фестивалей национальных культур и изданию художественной литературы на языках народов РФ со стороны властей регионов недостаточно. Он предложил ориентироваться на советский опыт поддержки кинематографа и литературы, а также творческих кадров в регионах.

Глава государства порекомендовал больше средств направлять на переводы произведений искусства, а также на создание фильмов режиссерами из республик.

Накануне Владимир Путин в поздравительном письме к коллективу и ветеранам киноконцерна «Мосфильм» по случаю 100-летнего юбилея киностудии отметил, что нынешнее поколение достойно служит российской культуре.

Ранее Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже.