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«Булгаковский дом» вступился за выселенного из библиотеки кота Маркиза

В «Булгаковском доме» высказались в защиту кота, выселенного из библиотеки

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Музей-театр «Булгаковский дом» в Москве вступился за выселенного из городской библиотеки №248-1 кота Маркиза. Исполнительного директора музея Наталью Склярову цитирует «Подъем».

Склярова посоветовала оформить Маркиза в штат как сотрудника — борца с грызунами. Кот Бегемот живет в музее писателя Михаила Булгакова уже почти 20 лет и, по ее словам, никакие правила не запрещают нахождение животного в культурном учреждении.

«Это же не общепит, там — нельзя. А если это просто библиотечное пространство, то почему нет? Это все можно. Не вижу никаких препятствий. Кот — священное животное. Это то животное, которое пускают издревле в храм», — сказала она.

Склярова порекомендовала работникам библиотеки на возможные жалобы давать официальный ответ, что кот является сотрудником библиотеки.

«Сложная, конечно, задача, но почему мы должны идти на поводу у каждого человека? Есть же и в Эрмитаже музейные коты. Если они есть, не будет рядом мышек. А мышки могут прогрызть книжки!» — подсказала она.

У кота Бегемота, добавила она, оформлен ветеринарный паспорт, есть чип и прикрепленный ветеринар.

29 января стало известно, что из столичной библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза. Согласно материалу, в какой-то момент один из пожилых читателей начать регулярно писать жалобы из-за присутствия животного в помещениях. По словам Елены Акиновой, доносы писал мужчина, которому сотрудники учреждения запретили выпивать в читальном зале.

В Объединении культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа уточнили, что заведующая библиотекой Елена Акинова решила оставить животное у себя.

Ранее пользователи X стали жаловаться на жизнь персонажу «Улицы Сезам».

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