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Пользователи X стали жаловаться на жизнь персонажу «Улицы Сезам»

Герой «Улицы Сезам» Элмо начал получать жалобы на депрессию от подписчиков в X

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Персонаж популярного детского образовательного сериала «Улица Сезам» Элмо начал получать жалобы на депрессию от подписчиков официального аккаунта героя в социальной сети X. Об этом сообщает New York Times.

«Элмо просто спрашивает! Как у всех дела?» — написали авторы аккаунта в соцсети.

В ответ подписчики стали активно жаловаться игрушке на жизнь.

«Скажу тебе честно, Элмо, я хожу по краю», — пишет один пользователь

«Элмо, каждый день бездна, в которую мы всматриваемся, выращивает нового монстра. Непостижимого природе. Неизбежный мрак, нараставший годами или месяцами, теперь растет в наш за часы и минуты», — отвечает Элмо поэт Ханиф Абдуррахиб.

По данным X, оригинальный пост Элмо был просмотрен более 140 миллионов раз. По словам Саманты Малтин, одной из управляющих студии Sesame Workshop, производящей «Улицу Сезам», Элмо мог быть не готов к валу печальных ответов.

«Я не думаю, что можно было предсказать, как глубоко срезонирует этот вопрос. Но мы рады, что спросили», — сказала она, добавив, что реакция на вопрос Элмо говорит о том, что в обществе есть запрос на бесплатные и простые способы помощи психическому здоровью.

Премьера российской адаптации «Улицы Сезам» состоялась 22 октября 1996 года. Первый сезон выходил на телеканалах НТВ и ОРТ и рассказывал «о жизни в открытом обществе». Завершился проект в 2006 году после четвертого сезона.

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