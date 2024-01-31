В МВД прокомментировали новость о проверках певца Shaman

Спикер МВД Ирина Волк опровергла новость о проверках певца Shaman (Ярослава Дронова) на предмет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и оскорбления чувств верующих. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству. <..> Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе на радиостанции «Милицейская волна» «Вам слово с Ириной Волк!»», — сообщила она.

До этого Ксения Собчак сообщила, что на певца Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих.

По словам журналистки, активист Ян Коробков считает, что в клипе «Я русский» Дронов выступает с подведенными глазами, заявляя о своей национальности — тем самым, убежден активист, Shaman создает «образ русского человека как гомосексуала». В музыкальном ролике Дронова на руках носят мужчины, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест». По мнению мужчины, это нарушает законы РФ.

Ранее рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN доказать любовь к Родине службой в армии.