Размер текста
А
А
А

В МВД прокомментировали новость о проверках певца Shaman

Спикер МВД Волк опровергла новость о проверках певца Shaman

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спикер МВД Ирина Волк опровергла новость о проверках певца Shaman (Ярослава Дронова) на предмет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и оскорбления чувств верующих. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству. <..> Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе на радиостанции «Милицейская волна» «Вам слово с Ириной Волк!»», — сообщила она.

До этого Ксения Собчак сообщила, что на певца Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих.

По словам журналистки, активист Ян Коробков считает, что в клипе «Я русский» Дронов выступает с подведенными глазами, заявляя о своей национальности — тем самым, убежден активист, Shaman создает «образ русского человека как гомосексуала». В музыкальном ролике Дронова на руках носят мужчины, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест». По мнению мужчины, это нарушает законы РФ.

Ранее рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN доказать любовь к Родине службой в армии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами