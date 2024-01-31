Стал известен род деятельности компании, организовавшей концерты «Би-2» в Таиланде

Во вторник, 30 января, организатор концертов группы «Би-2» в Таиланде выступил с заявлением, в котором взял на себя ответственность за оформление некорректных виз артистам. Журналисты «Ридуса» выяснили род деятельности компании.

Издание изучило данные тайских сервисов для проверки контрагентов, согласно которым, компания VPI Event была зарегистрирована 9 декабря 2022 года с уставным капиталом 4 млн бат (10 101 520 рублей по сегодняшнему курсу).

В карточке компании указано, что она предоставляет услуги по клинингу в офисных зданиях, жилых домах и прочих локациях. То же самое указано и в качестве вида экономической деятельности: услуги по генеральной уборке.

Накануне VPI Event Co., Ltd. подтвердили, что артисты были задержаны из-за некорректно оформленных виз.

Отмечается, что для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда.

Компания взяла на себя ответственность за случившееся.

Участников группы «Би-2» задержали в Тайланде 25 января. Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

На следующий день районный суд провинции Пхукет оштрафовал музыкантов на $588. Тогда же Генеральное консульство РФ на Пхукете заявило, что артистам грозит депортация.

Позже в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о намерении помочь участникам «Би-2». Ожидалось, что вместо РФ артистов могут депортировать в еврейское государство. Однако после визита сотрудников российского консульства правоохранительные органы Таиланда отказались от этой идеи.

31 января стало известно, что Лева «Би-2» приехал в Израиль.

Ранее в Госдуме пригрозили группе «Би-2» тюрьмой по возвращении в Россию.