Александр Ревва рассказал о своем самом «хайповом» поступке

Юморист и певец Александр Ревва в беседе с NEWS.ru заявил, что хайпанул больше всего, когда решил начать музыкальную карьеру.

«Когда я запел. Человек, который не умеет петь, запел. Вот это хайп!» — воскликнул Ревва.

Его также спросили, согласился бы он сниматься в гробу, как это сделал Павел Деревянко в комедии «Конец славы». На это Ревва ответил, что на сцене не боится абсолютно ничего.

Александр Ревва пришел на светскую премьеру комедии Марюса Вайсберга «Конец славы» со своей супругой Анжеликой. На публичное мероприятие в одном из столичных кинотеатров пришли и другие звезды российского шоу-бизнеса. Исполнитель главной роли Павел Деревянко пришел с новой избранницей, 33-летней предпринимательницей Зоей Фуць, актер Павел Прилучный также пришел с возлюбленной — они появились на светской премьере вместе с Зепюр Брутян.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года шоумен стал посещать светские мероприятия в Москве, а также возобновил концертную деятельность.

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