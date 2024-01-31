«Им становится неинтересно»: Михалков о реакции на негатив

Режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС заявил, что спокойно относится к негативу в свой адрес.

«Это всегда было — желание меня укусить, обидеть, унизить, не дать, ущемить. Моя картина «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала, по сути, брендом моей жизни. Но я к этому привык. И главное, что и недруги тоже к этому привыкли. Им становится неинтересно меня трогать», — отметил Михалков.

При этом он выразил мнение, что государство и здравомыслящие люди должны быть более бескомпромиссными. Режиссер также уточнил, что его не просили «потише» обозначать свою позицию в поддержку СВО. Также Михалков заверил, что ему «все равно» на блокировку его YouTube-шоу «Бесогон». По словам режиссера, просмотры передачи только росли, поэтому враги России решили заблокировать ему канал.

«Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать», — резюмировал Михалков.

Ранее в Госдуме оценили судьбу Михаила Локшина после релиза «Мастера и Маргариты».