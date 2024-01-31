Счета компании Лазарева арестованы из-за суда с ФНС

Федеральная налоговая служба подала в суд на певца Сергея Лазарева из-за долгов компании «Пудель-штрудель». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Счета бизнеса, в котором певец является учредителем, арестованы. Сам «Пудель-штрудель» находится в процессе ликвидации. Издание поясняет, что компания Лазарева занималась праздничными блюдами для животных. За все время работы она задолжала ФНС 46 тыс. 200 рублей. Кроме того, государству оказалась должно ООО «Рижский кофе», из состава учредителей которого певец вышел еще в 2019 году, но долги от него остались. Эта фирма развивала рестораны, а также занималась доставкой еды — ее задолженность составляет 90 тыс. 500 рублей.

До этого певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС.

В июне 2023 года kp.ru сообщили, что МакSим якобы задолжала Федеральной налоговой службе 1 миллион и 51 тысячу рублей. По данным издания, если исполнительница долго не будет выплачивать задолженность, судебные приставы могут арестовать счета и имущество певицы, а также запретить МакSим выезжать из страны.

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