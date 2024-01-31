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Рудова о своем самом «хайповом» поступке: «Брызнула баллончиком перцовым»

Актриса Рудова заявила, что брызнула перцовым баллончиком в школе ради хайпа

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова рассказала в беседе с News.ru, что совершила самый «хайповый» поступок в школе.

Рудова вспомнила, как брызнула перцовым баллончиком в школе ради хайпа. Она это сделала в месте, где учились первоклассники.

«Вот это был хайп, вот это я понимаю», — заявила артистка.

Рудова отметила, что сейчас люди пытаются «хайповать» на своих отношениях. Сама же актриса считает тему личной жизни табу. По ее мнению, личная жизнь должна оставаться личной.

«Я не хочу чужие трусы видеть, кто, с чем, чего, кого. И свои не хочу показывать, поэтому я не «хайпую», наверное», — поделилась актриса.

В январе Рудова призналась, что получает сообщения от женатых звезд. Актриса заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.

Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

Ранее Рудова ответила, верит ли в любовь с первого взгляда.

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