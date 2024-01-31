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Лева «Би-2» приехал в Израиль после задержания в Таиланде

МИД Израиля подтвердил прилет Левы «Би-2» в Израиль после задержания в Таиланде

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) прибыл в Израиль после задержания коллектива в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильского МИДа.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

На следующий день районный суд провинции Пхукет оштрафовал музыкантов на $588. Тогда же Генеральное консульство РФ на Пхукете заявило, что артистам грозит депортация.

Позже в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о намерении помочь участникам «Би-2». Ожидалось, что вместо РФ артистов могут депортировать туда. Однако после визита сотрудников российского консульства правоохранительные органы Таиланда отказались от этой идеи.

Ранее на Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих.

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