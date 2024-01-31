Мартиросян раскрыл, как вернуть популярность

Комик и шоумен Гарик Мартиросян заявил в беседе с News.ru, что не стоит идти на радикальные меры ради возвращения былой славы.

Мартиросян посоветовал заниматься любимым делом, чтобы вернуть популярность.

«Не идти на поводу у каких-то чужих мыслей, а заниматься именно тем, в чем ты чувствуешь себя, своей профессией», — объяснил артист.

Мартиросян начал свою комедийную карьеру в 1993 году, выступая в команде КВН «Новые армяне». В 2005-м он стал автором и ведущим проекта Comedy Club. В 2017-м артист покинул программу. Юморист участвовал в таких шоу, как «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Танцы со звездами», «Маска», «Конфетка».

Мартиросян также пробовал себя в кино. Он снимался в картинах «Наш Двор 3», «Наша Russia», «Универ», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все».

В марте 2023 года Мартиросян раскрыл причину ухода из Comedy Club. Артист заявил, что «вырос» из проекта. По словам шоумена, он осознал, что перестал быть молодым для участия в программе.

Мартиросян признался, что после ухода из Comedy Club «начал открывать для себя в творчестве другие двери».

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