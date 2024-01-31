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Улицкая призналась в финансировании Украины

Писательница Улицкая заявила, что отправляет гонорары с продаж книг на Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писательница Людмила Улицкая призналась в разговоре с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Разговор с Улицкой опубликовали в своем Telegram-канале пранкеры Вован и Лексус.

«Мои гонорары идут на Украину. У меня украинский флажок висит в коридоре, украинские новости — первое, что я открываю утром. Мне лично нравится Зеленский, это человек из другой профессии, посмотрим, как будет справляться: коррупция в стране очень большая», — заявила Улицкая.

Во время разговора писательница также заявила, что украинская сторона имеет право на осуществление терактов, назвала русских в Крыму асоциальными людьми и предложила изгнать с полуострова всех неугодных Украине граждан в случае его захвата.

Улицкая также оценила конфликт с Россией как судьбоносный для Украины, поскольку он позволит стране «найти свое место в европейском обществе» и стать независимым государством.

Людмила Улицкая — первая женщина-писатель, ставшая лауреатом премии «Русский Букер», которую ей вручили в 2001 году. С 2014 года выражала несогласие с воссоединением Крыма с Россией, а в 2022 году осудила начало специальной военной операции на Украине и эмигрировала в Германию. Несмотря на свою позицию, отрицала причастность к финансированию ВСУ.

Ранее сообщалось, что после отъезда из России Улицкая получила международную литературную премию «Форментор».

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