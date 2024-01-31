Театр сатиры отменил очередные спектакли после пожара

Театр сатиры отменил спектакли «Василий Теркин» и «Ночь ошибок», которые должны были пройти 31 января на Основной сцене и на «Чердаке Сатиры». Об сказано на сайте театра.

Зрителям пообещали вернуть денежные средства в полном объеме, а также при желании перенести купленные билеты на другие даты. Причина не сообщается. При этом ближайшие спектакли в Театре сатиры запланированы уже на 1 февраля.

Пожар в московском Театре сатиры произошел днем 28 января. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров, по одной из версий возгорание началось при реконструкции купола здания. Были эвакуированы около 50 человек. В тот день в театре отменили три спектакля «Дороги, которые нас выбирают», «Невольницы» и «Родненькие мои».

По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах в учреждении. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола.

Позднее очевидица рассказала «Газете.Ru», что сидела в кафе Театра сатиры во время пожара. Она приходила в театр ради спектакля «Дороги, которые нас выбирают».

Ранее сообщалось, что клуб «Мутабор» обжаловал постановление о приостановке деятельности.