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Дочь Славы о певице в роли бабушки: «Золото»

Дочь Славы Морозова заявила, что певица не учит ее воспитывать ребенка

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Фото из личного архива

Дочь Славы, актриса Александра Морозова похвалила в беседе с «Пятым каналом» певицу в роли бабушки.

Морозова призналась, что Слава является замечательной бабушкой. Она назвала ее «золотом». По словам актрисы, певица не воспитывает ее ребенка и не учит дочь, как правильно это делать. Морозова уточнила, что мать не часто видится с внуком из-за работы.

«Но когда она видится, она с ним видится по полной. Она его не выпускает из рук. Мы недавно были в ресторане, она говорит: «Ой, давай я его возьму, давай я с ним похожу, что-то сделаю». В общем большая поддержка, большая забота и опора, и это очень, конечно, здорово. Я ей очень благодарна», — поделилась дочь певицы.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу.

По словам Славы, роль бабушки оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекнула на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

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