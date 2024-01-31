BMG не будет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине

Компания BMG планирует прекратить сотрудничество с Роджером Уотерсом, сооснователем группы Pink Floyd, из-за его высказываний о Израиле, Украине и США. Об этом пишет Variety.

BMG подписала договор с музыкантом в 2016 году и планировала выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon в 2023 году, но новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил сделку после вступления в должность. Уотерс давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон как его публичных высказываний, так и содержания его концертов.

На концертах Уотерс критикует власти многих стран за враждебную политику, в частности – Израиль за атаки на палестинцев. На заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.

Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. BMG готовится полностью прекратить сотрудничество с Уотерсом, несмотря на то, что он является идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах.

До этого Основатель Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию.

Ранее фанаты ушли с концерта солиста Pink Floyd после 20-минутной беседы об утке.